Fenerbahçe Sivas önünde

Fenerbahçe, bugün Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Lider Galatasaray'ın haftanın Samsunspor'u yenmesiyle maç fazlasıyla puan farkını yeniden 6'ya çıkarması, maçın önemini daha da artırdı. Kanarya, düşme hattındaki Sivas'ı yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Sarılacivertlilerde, eksik bulunmuyor. Gribal enfeksiyon geçiren İrfan Can Eğribayat da takıma dahil oldu. Sivas deplasmanında F.Bahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak.