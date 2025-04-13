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Galatasaray’dan çok kritik zafer

Aslan, güçlü rakibi Samsun’u devirerek bitime 7 hafta kala avantajını sürdürdü.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Galatasaray’dan çok kritik zafer

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı kayıpsız atlatmayı başardı. Geçen haftayı bay geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin kazanmasıyla ezeli rakibinin nefesini ensesinde hissetmeye başlamıştı. Aslan, Karadeniz'den çok kritik bir zaferle dönerken, bitime 7 hafta kala zirvedeki avantajını korumayı başardı. Ligde kalan 7 maçın 4'ünü içerde oynayacak olan sarıkırmızılılar, İstanbul'da Bodrum FK, Sivasspor, Kayseri ve Başakşehir'i ağırlayacak. Sırasıyla Eyüp, Trabzon ve Göztepe deplasmanlarında terleyecek.

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