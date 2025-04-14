Bodrum direniyor

Süper Lig'de küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Bodrum Futbol Kulübü evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kalıp 1 puanı hanesine yazdırdı. Geçen hafta önemli rakiplerinden Alanyaspor'u 1-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza atan yeşil-beyazlılar aldığı 1 puanı memnuniyetle karşıladı. Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan Bodrum, bu maçta da gol yemedi. Deneyimli teknik adamla çıktığı 9 maçın 8'inde kalesini gole kapatan Ege temsilcisi sadece Fenerbahçe'ye karşı evinde 4-2 yenilerek rakibine gol sevinci yaşattı.

KALEYİ KAPATTI

Bodrum Futbol Kulübü, Göztepe, Adana Demirspor (D) ve Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Yeşil-beyazlı takım, Başakşehir (D), Hatayspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor (D) 1-0 yenerken, Çaykur Rizespor deplasmanından ise 2-0'lık galibiyetle ayrılmasını bildi.

JOSE MORAİS'TEN TAKIMINA ÖVGÜ

Antalyaspor maçı sonrası oyuncularının genel performansından memnun olduğunu belirten Jose Morais, 3 puan için mücadele ettiklerini ancak 1 puanı da kabullendiklerini söyledi. Takımın 90 dakika oyunca gol arayışı içinde olduğunu anlatan Portekizli teknik adam, "Maçı kazanmak için denedik. Özellikle ilk 25 dakika oyunu kontrol ettikten sonra rüzgar ve yağmur Antalya'nın da lehine olduğu için oyunun kontrolünü kaybetmeye başladık. Bir duran top sonrası Antalyaspor üst üste iki pozisyon buldu. İlk yarıda da maalesef gol bulmayı başaramadık. Genel olarak ikinci yarıda toparlandık ama bu kez biz değerlendiremedik" diye konuştu.