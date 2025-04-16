Altınordu’da Namet Ateş dönemi

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Namet Ateş, takımın yeni teknik direktörü oldu. Namet Ateş'in ekibinde Serhat Galimane yardımcı antrenör, Ercüment Kurt da kaleci baş antrenörü olarak görev alacak. Öte yandan Altınordu FK'nın resmi sosyal medya hesaplarından da Namet Ateş ve ekibine yapılan hoş geldin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Altyapımızdan birçok gencimizin yetişmesinde büyük emeği olan Namet Ateş, A Takım Teknik Direktörlük görevine getirildi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Başkanımız Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Ateş ve ekibi, bugünden itibaren A Takım'ımızın başarılı olması için mücadele edecek. Ligimizde kalan müsabakalar ve play-off maçlarında Namet Ateş ve ekibinin başarılı olacağına inancımız tamdır."

SEYİT MEHMET ÖZKAN: NAMET ATEŞ VE EKİBİNE GÜVENİYORUZ

Geçmiş yakın dönemde Namet Ateş ile altyapılarda birlikte çalıştıklarını ve büyük başarılar elde ettiğimizi hatırlatan Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Ligin son bölümünde istediğimiz sonuçları alamadıktan sonra bir kan değişikliğine gitmemiz gerekiyordu. Takımın başına gelmek için bir çok hoco benimle irtibat kurmaya çalıştı. Kendi içimizden yetişen, Öz Kaynak Sistemi oyuncularımızın yetişmesinde büyük emeği olan Namet Ateş'i takımın başına getirme kararı aldık. Ligde kalan iki maçımız var. Play-off'lara da kaldık diyebilirim. Play-off maçlarıda da Namet Ateş ve ekibine güveniyorum. Yine hocamızın ekibinde yer alan Serhat Galimane de Altınordu U17 Takımımızın Sorumlusu idi onunla da uzun yıllar çalıştık. Onun da takımımıza büyük katkısı olacaktır. Kaleci başantrenörü olarak da Altınordu altyapımızda çalışan Ercüment Kurt görev başladı. Bizleri yakından bilen tanıyan bu ekip ve kendi antrenörlerimizle yolumuza devam edeceğiz. TFF 1. Lig'e yükselmek için son ana kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Altınordu'nun yeni teknik direktörü Namet Ateş de "Altınordu bizim kulübümüz. Takımımızın başarısı için ekibimiz ve futbolcularımızla çok çalışacağız. Bizlere güvenip bu görevi teslim eden Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a çok teşekkür ediyorum. Takımımıza da inanıyor ve güveniyorum. Bu saatten sonra başarılı olmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.