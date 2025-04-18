Şampiyon Aydın’da kutlama heyecanı

AYDIN Süper Amatör Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Aydınspor'da gözler sezonun son maçına çevrildi. Geçtiğimiz hafta Germencikspor'u 2-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlılarda kulüp yönetimi, pazar günü oynanacak maç için Aydın halkına çağrıda bulundu. Takımlarına sezon boyunca destek olan taraftarlarını bu tarihi günde de tribünleri doldurmaya davet eden kulüp, kutlamaların coşkulu geçmesi için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Karşılaşma sonrası düzenlenecek kupa töreninin ardından, şehirde kutlamaların yapılması bekleniyor.