  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Şampiyon Aydın’da kutlama heyecanı

Şampiyon Aydın’da kutlama heyecanı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Şampiyon Aydın’da kutlama heyecanı
AYDIN Süper Amatör Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Aydınspor'da gözler sezonun son maçına çevrildi. Geçtiğimiz hafta Germencikspor'u 2-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlılarda kulüp yönetimi, pazar günü oynanacak maç için Aydın halkına çağrıda bulundu. Takımlarına sezon boyunca destek olan taraftarlarını bu tarihi günde de tribünleri doldurmaya davet eden kulüp, kutlamaların coşkulu geçmesi için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Karşılaşma sonrası düzenlenecek kupa töreninin ardından, şehirde kutlamaların yapılması bekleniyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA