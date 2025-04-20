Ege derbisi Manisa’nın

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Manisa 'da oynanan Ege derbisinde Manisa Basket, Karşıyaka'yı farklı mağlup etmeyi başardı. Maça seyircisinin de desteğiyle hızlı başlayan ev sahibi ekip, üst üste sayılarla farkı açtı. Smith ve Gallinat'ın devreye girememesi sonucu Karşıyaka maça tutunamadı ve ilk çeyrek 35-18 sona erdi. İkinci çeyrekte oyun zaman zaman sertleşti. Manisa Basket, rakibinin hücumlarını faullerle durdururken, Besson'un dış şutlarıyla farkı daha da açtı. Karşıyaka ise Muhsin ile pota altında üst üste hücumlardan boş döndü. İlk yarı 61-33 bitti. Üçüncü çeyrekte Kaf-Kaf farkı eritmeye çalışsa da ev sahibi ekip buna izin vermedi. Son periyota karşılıklı basketlerle 77-47'lik skorla girildi. Temponun düştüğü dördüncü çeyrekte skorun da etkisiyle tempo düştü. Bu bölümde iki ekip de daha az süre alan oyuncularına şans verdi. Karşılaşma 100-79 sona erdi. Bu sonuçla 8 galibiyete ulaşan Manisa, maç fazlasıyla düşme hattından çıktı. Karşıyaka ise 10 galibiyetle 10'uncu sırada kaldı.