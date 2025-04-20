Milli atlet olacaktı inşaat ustası oldu

Hakkari'de ilk ve ortaokul eğitimini sürdüren Abdi Yoldaş (43), Hakkari'de yapılan bölge seçmelerinden sonra Ankara'da yapılan Türkiye Atletizm Seçmeleri'nde 3000 metre koşusunda Türkiye 4.'sü olarak milli takıma seçildi ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gerekli evrakları teslim edemedi. Milli takım forması giyemeyen Yoldaş, hayallerini bir kenara bırakıp inşaat ustası olarak çalışmaya başladı. Yoldaş, "Türkiye'nin adını yurtdışında duyurmak için çok çalışıyordum. Maalesef maddi imkansızlıklar ve yol gösteren olmadığı için nasip olmadı. Şimdi kardeşlerimle birlikte inşaatlarda çalışıyor, ailem için alın teri döküyorum. Çok şükür mutluyum ama ülkemi temsil etme hayalimi hala yaşıyorum" dedi.