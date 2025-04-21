Horoz büyük fırsat tepti

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta yaşadığı büyük sıkıntılara rağmen kümede kalma umutlarını sürdüren Denizlispor, zorlu Orduspor 1967 deplasmanında tek golle mağlup oldu. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi ekip Alperen Aydın'ın golüyle geriye düştü. Bu gole cevap veremeyen Ege temsilcisi, maçtan 1-0 yenik ayrıldı.

DÜŞME HATTINDA

Denizlispor'da Ramazan Karakurt maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Horoz, direkt rakiplerinin de kaybettiği haftada büyük fırsat tepmiş oldu. Son haftaya girilirken 20 puanla düşme hattında yer alan Denizlispor, bu maçı kazanıp Tepecik ve Edirnespor'un puan kayıplarını bekleyecek. Aksi takdirde yeşil-siyahlılar Bölgesel Amatör Lig'e düşen takımlar arasında yer alacak.