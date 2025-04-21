Osimhen’e Real kancası

G.SARAY'IN 75 milyon Euro'luk bonservisi için kaynak aradığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Avrupa'nın dev kulüpleri peş peşe sıraya girmeye devam ediyor. Bu takımlar arasına milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid de eklendi. Real Madrid'in Osimhen transferinde yalnız olmadığına dikkat çekilirken başta Galatasaray'la beraber diğer büyük Avrupa kulüplerinin de bu transfer için devrede olduğu ileri sürülüyor. 26 yaşındaki Victor Osimhen, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği Galatasaray'da etkileyici bir performans sergiledi. Şu ana kadar çıktığı 34 maçta 29 gol ve 6 asistlik bir katkı sağlayan Nijeryalı yıldız, Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.