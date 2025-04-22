En kritik hafta

NESINE 3. Lig'de son haftaya girilirken Ege ekipleri kümede kalma savaşı veriyor. Denizlispor ve 7 Eylül Turgutlu'nun amatöre düşme acısı yaşadığı Ege futbolunda 4 takım daha son hafta öncesinde amatörün eşiğinde. 1. Grup'ta 29 maçta topladığı 23 puanla 15. sırada yer alan Kuşadasıspor, son hafta direkt rakibi Elazığ FK'yı konuk olacak. Ancak siyah-beyazlılara bu maçta alacağı galibiyet yeterli gelmeyecek. Ada ekibinin ligde kalması için bir başka amatör kümenin eşiğinde olan 25 puanlı Bornova 1877'nin de takılması lazım. Bornova'ya ise son hafta sahasında Kırşehir FSK karşısında alacağı galibiyet ligde kalması için yetecek.

DURUMU RAKİPLERE DE BAĞLI

3. Grup'ta son haftalarda aldığı beraberliklerle ayakta kalan Efeler 09 SFK, son haftaya 28 puanla düşme hattının 2 puan önünde girdi. Aydın ekibi, son hafta evinde direkt rakibi 1922 Konya'yı ağırlayacak. Efeler, rakibini yenerse lige tutunacak. Beraberlik halinde ise diğer maçlarda rakiplerinin alacağı puanlar devreye girecek. 4. Grup'ta ise sezon başından beri sıkıntılarla boğuşan Denizlispor, son haftaya umutlu girdi. Ancak Horoz'un şansı oldukça düşük. Çünkü yeşil-siyahlılara sadece Niğde Belediye önünde alacağı galibiyet yetmeyecek. Horoz, kendi maçını kazanıp, Edirnespor ve Tepecikspor'un mağlup olmasını bekleyecek.

TİRE FK VE UŞAK PLAY-OFF SAVAŞINDA

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta sezonun ikinci yarısında çok iyi bir form grafiği yakalayan Ege ekipleri Uşakspor ve Tire 2021 FK isimlerini Play-Off'a yazdırmak üzere. Grupta Uşakspor evinde Çayelispor'u 2-0 yenerek son hafta öncesi 45 puanla Play-Off hattındaki yerini korudu. Geçen hafta Play-Off potasına giren Tire 2021 FK da art arda üçüncü galibiyetini Fatsa Belediyespor'u dış sahada 4-1 mağlup ederek alıp 45 puana ulaştı. İki takım son hafta birbirleriyle oynayacak. Grupta Play-Off'un tek basamak gerisindeki Mazıdağı Fosfatspor'un ise 43 puanı var