Muğlaspor zaferini kutluyor

AMATÖR lige kadar düşen Muğlaspor küllerinden doğarak 18 yıl sonra adını 2'nci Lig'e yazdırmanın gururunu yaşıyor. Ege'nin köklü ekibi, 2007'de 2'nci Lig'e veda ettikten sonra iki kez de 3'üncü Lig'den de düşüp kurtulmayı başardı. 2010- 2016 ve 2021-2024 yılları arasını amatör ligde geçiren Muğlaspor, geçen sezon 3'üncü Lig'e yükseldikten sonra bekleme yapmadan 2'nci Lig'e çıktı. Yeşil-beyazlı futbolcular, 'Şampiyon Muğlaspor' yazılı tişörtlerle tarihi zaferi deplasmanda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlar, yönetim ve aileleriyle paylaştı. Muğla'ya dönüşte taraftarlar takımlarını havalimanında ve gece geç saatlerde Menteşe ilçe merkezinde meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Muğlaspor şampiyonluk kupasını cumartesi günü evinde Mazıdağı Fosfatspor'la oynayacağı son maçın ardından alıp kutlama yapacak.