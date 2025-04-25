Dağcılarımızdan kahreden haber

TÜRK dağcıların Rusya'daki Elbrus Dağı'na tırmanma macerası facia ile sonuçlandı. Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde doğasever ve dağcı Mehmet Kocaakça, Alanya'dan Dr. Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu, Cihan Yıldırım ile Bursa'dan Dr. Kazım Güler'den oluşan 5 kişilik grup Pazar Günü Rusya'ya gitti. Önceki gün 5 kişilik grup Rusya'da bulunan 5 bin 642 metre yükseklikteki dünyaca ünlü Elbruz Dağı'na tırmanış yaptı. Dağın zirvesine ulaşan dağcılar hipotermi geçirirken Alanyalı dağcılar Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu yardım istedikten sonra kendi çabalarıyla aşağıya inmeyi başardı.

Yardım çağrısı üzerine 6 kişiden oluşan arama kurtarma timi, zirvedeki 3 dağcıdan Cihan Yıldırım'a donmak üzereyken ulaşırken, Mehmet Kocaakça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan aramalar sonucunda Kazım Güler'in de cansız bedenine ulaşıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "22 Nisan'da Elbrus'ta 5 bin 300 metre yükseklikte 5 turistten oluşan bir grup acil yardım aradı. Katılımcılardan ikisi yükseklik hastalığına yakalandı. 6 kurtarma görevlisi acil durum yerine sevk edildi. 2 turist ölü bulunurken, 1 turist kurtarıldı, 2 turistin kendi imkanlarıyla kurtulduğu belirlendi" denildi.