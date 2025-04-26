Egeliler tamam mı devam mı maçında

Nesine 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün küme kalma adına kritik maçlara çıkacak. 1'inci Grup'ta Bornova 1877 evinde son maçında Kırşehir FSK ile kozlarını paylaşacak. 14. sıradaki İzmir ekibi kendi maçını kazanıp, aynı puandaki 23 Elazığ'ın evinde Kuşadasıspor'a yenilmesini umut edecek. Kuşadasıspor ise 23 Elazığ deplasmanında kurtuluş mücadelesi verecek.

Galip gelmekten başka şansı olmayan siyah-beyazlılar, kazanıp Bornova'nın mağlubiyetini bekleyecek. Kuşadası'nın galibiyeti, Bornova'nın beraberliği halinde ikili averajda iyi olan Kuşadası lige tutunacak. Bornova ve Elazığ'ın 26'şar puan toplaması durumunda genel averaja bakılacak. Bornova, Elazığ ve Tokat'ın 28 puanda buluşması halinde 3'lü averaj hesabı devreye girecek. 3. Grup'ta düşme hattının 1 basamak üstündeki Efeler 09, direkt rakiplerinden 1922 Konyaspor'u ağırlayacak. Aydın ekibi galip gelmesi halinde lige tutunacak. 4. Grup'ta Denizlispor, Niğde Bld'yi kurtuluşunu ilan etmek için ağırlayacak. Horoz bugün Niğde Bld'yi yener, Edirne deplasmanda Ağrı 1970'e, Tepecikspor da deplasmanda K.Maraş İstiklal'e puan kaybederse lige tutunacak.