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Göztepe potada İstiklal karşısında

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Göztepe potada İstiklal karşısında

Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde Göztepe Basketbol Takımı, final grubunun 6. maçında bugün saat 17.30'da İstiklal Spor'a konuk olacak. Kritik mücadele Kahramanmaraş Merkez Salonu'nda oynanacak. Final grubunda oynadığı 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrılan sarıkırmızılılar, en yakın takipçisini de yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmanın hesaplarını yapıyor. İzmir temsilcisi kalan iki maçında ise evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek, ardından Eskişehir Birey'e gurbette konuk olacak.

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