Manisa’da kaptan dümene geçti

TRENDYOL 1. Lig'de son iki haftada direkt rakiplerine karşı aldığı kritik iki galibiyetle kümede kalma umutlarını tazeleyen Manisa FK'da kaptan Oğuz Gürbulak performansıyla tam not aldı. Siyah-beyazlı Manisa temsilcisinin 32 yaşındaki deneyimli futbolcusu 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçında Minchev ve Bartu'ya yaptığı asistlerle galibiyette başrol oynamıştı. Oğuz, 3-1 kazanılan Şanlıurfa maçında da takımının ilk golüne imza atarak 3 puanın ateşini yaktı. Tecrübeli orta saha bu sezon takımı adına rakip ağları 6 kez havalandırırken, 7 de asistle skor yükünü çeken isimlerden oldu.