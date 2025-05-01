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Manisa’da kaptan dümene geçti

BERKE ÖZBAY

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa’da kaptan dümene geçti
TRENDYOL 1. Lig'de son iki haftada direkt rakiplerine karşı aldığı kritik iki galibiyetle kümede kalma umutlarını tazeleyen Manisa FK'da kaptan Oğuz Gürbulak performansıyla tam not aldı. Siyah-beyazlı Manisa temsilcisinin 32 yaşındaki deneyimli futbolcusu 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçında Minchev ve Bartu'ya yaptığı asistlerle galibiyette başrol oynamıştı. Oğuz, 3-1 kazanılan Şanlıurfa maçında da takımının ilk golüne imza atarak 3 puanın ateşini yaktı. Tecrübeli orta saha bu sezon takımı adına rakip ağları 6 kez havalandırırken, 7 de asistle skor yükünü çeken isimlerden oldu.
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