Aslan saldırıyor

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarına hız verdi. G.Saray'ın iki bölge için adaylarda sona geldiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens'in kramponlarını asması beklenirken yönetim, Dinamo Zagreb'in 22 yaşındaki yıldız oyuncusu Martin Baturina için hamle yaptı. Geçtiğimiz sezon Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın 18 milyon Euro'luk teklifini reddeden Hırvat temsilcisi, bu sezon artan ilgi sebebiyle yetenekli oyuncunun transferinin önünü açmayı planlıyor. Genç oyuncunun da hem Şampiyonlar Ligi faktörü hem de daha fazla forma şansı bulabileceği için Aslan'ın teklifine sıcak baktığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılılar, sezon sonu ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın da alternatifini buldu. Galatasaray'ın Santos kalecisi Gabriel Brazao ile ilgilendiği iddia edildi. Santos ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı file bekçisi, bu sezon 19 maçta forma giydi ve 25 gol yedi. Gabriel Brazao 4 müsabakada ise kalesini gole kapadı. Aslan'ın iki oyuncunun da transferini bir an önce bitirmek istediği öğrenildi.