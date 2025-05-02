Golcü uzmanı Göz-Göz

Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren Göztepe'nin son 8 sezonda hücum hattına yaptığı takviyeler çok konuşuldu. Göz-Göz'ün Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alırken golcü oyuncu bu sezon ligde ve kupada 28 maçta 15 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Kalitesini sergileyen Brezilyalı yıldız, yurt içinde ve dışında transferin gözdesi haline geldi. Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarda son yıllarda forvet transferi konusundaki başarı gözlerden kaçmıyor. 2017-18 sezonundan beri son 8 sezonluk süreçte Göz-Göz formasını önemli forvetler taşıdı. 2016-18 ve 2020-22 yılları arası forma giyen Adis Jahovic, 104 mücadelede 46 kez ağları sarstı. Adis Jahovic, Göztepe tarihinde en fazla gol atan yabancı futbolcusu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı. 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında görev alan Demba Ba 13 karşılaşmada 7 defa fileleri havalandırdı. Ba, attığı goller kadar, dünya yıldızı kimliğiyle transferiyle taraftarda büyük heyecan yarattı.

HEM ATTI HEM KAZANDIRDI

2020-22 sezonları arasında görev alan Cherif Ndiaye, 73 maçta 24 gol kaydetti. Ndiaye, ayrıca Çin Ligi takımlarından Shenhua'ya 1.2 milyon Euro'ya transfer olarak İzmir ekibine para kazandırdı. 2019-20 sezonunda kadroda bulunan İngiliz forvet Cameron Jerome da 24 maçta 3 gol atmasına rağmen, mücadeleci kimliği ile tribünlerin o dönem en sevdiği oyuncular arasında yer aldı. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan Romulo da Göz-Göz'ün forvette yeni yıldızı oldu. Brezilyalı oyuncu için sezon sonunda teklif yağması beklenirken 23 yaşındaki futbolcunun takımı Atletico Paranaense'den transfer edilen Emersonn da son haftalardaki grafiği ile çok konuşuluyor.

KADRODA MECBURİ DEĞİŞİM

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Başakşehir'i evinde 4-1 mağlup ederek uzun bir aradan sonra yeniden tırmanışa geçen Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasına çok eksik bir kadroyla çıkacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un özellikle sol kanat bölgesinde sıkıntılı olduğu ifade edildi. Kaburgalarından sakatlanan İsmail'in yerine Nazım Sangare ya da Lassa Nielsen'in o bölgede tercih edileceği kaydedildi. Orta alanda Doğan ve Miroshi'nin yokluğunda Dennis'in yanında Ahmed Ildız'a forma vermeyi planlayan tecrübeli teknik adamın, Tijanic'i ofansif orta sahada görevlendirip, ileride Romulo Cardoso ve Emersonn'la gol arayacağı kaydedildi.

2 KUPA KAZANDILAR

Forvetler arasında iki yıldız forvet kazandığı kupalarla göze çarpıyor. 2016- 17 sezonunda Adis Jahovic, 2023-24 sezonunda da Romulo Cardoso, attıkları gollerle takımlarının Süper Lig'e çıkmasında başrol oynadı.