Okita kayıplarda

Tarihindeki ilk Süper Lig sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Sipay Bodrum FK'nın Belçikalı forveti Jonathan Okita'nın henüz golle tanışamaması dikkat çekiyor. Devre arasında Belçika liginin köklü kulüplerinden Anderlecht'ten transfer edilen 29 yaşındaki hücumcu, şans bulduğu 17 karşılaşmada gol veya asist katkısı kaydedemedi. Volkan Demirel döneminde kadroya katılan, daha sonra takımın başına geçen teknik direktör Jose Morais'in de vazgeçilmezlerinden olan Okita, 2 hocayı da performansıyla tam anlamıyla tatmin edemedi.

SOL AÇIKTA DA OYNUYOR

Bazı maçlarda santrforda, bazı karşılaşmalarda sol açıkta görev alan deneyimli futbolcu, kaçırdığı goller ve final pozisyonlarındaki seçim hatalarıyla teknik ekip ile taraftarlarını üzdü. Forma giydiği 17 karşılaşmanın 13'üne ilk 11'de başlayan Okita'nın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ligde kalan 4 maçta Süper Lig'de kalmak için maksimum puanı toplamak isteyen yeşil-beyazlılar hafta sonunu bay geçirecek. Bodrum ligde kalan haftalarda Sivas, Trabzon, Kayserispor ve Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.