Trabzon’a Ache geliyor

SÜper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda finale adını yazdıran Trabzonspor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz ekibinin golcü transferinde Kaiserslautern forması giyen Gana asıllı Alman golcü Ragnar Ache ile temasta olduğu iddia edildi. 1.83 boyundaki Ache, bu sezon Bundesliga 2'de 27 maçta 17 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 7 milyon Euro olan oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman basınında çıkan haberlerde Ache'nin Trabzonspor'a sıcak baktığı ve bordomavililerin kariyerini canlandırmak isteyen oyuncular için iyi bir çıkış noktası olduğu vurgulandı. Sparta Prag altyapısında yetişen oyuncu, Almanya'da Frankfurt ve Greuther Fürth formalarını da terletti.