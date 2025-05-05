Balıkesir çok inançlı

3. Lig 2. Grup'ta normal sezonu ikinci sırada bitirip Play-Off'ta grup finalindeki rakibini bekleyen Balıkesirspor'da takım kaptanı Volkan Altınsoy açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, "Başımızı kaldırıp önümüzde bizi o kupaya götürecek 3 tane final maçımız var ve tüm benliğimizle bu maçlara odaklandık. Allah'ın izniyle hayal edilen ve bizden beklenen bu şampiyonluğu yaşamak, taraftarımıza da bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Statü gereği kalan 3 maçımızdan sadece bir tanesini iç sahada oynayacağız. Bu buluşma armaya sevdalıların, o arma uğrunda ter döken kardeşleriyle buluşması olacak. Siz yoksanız bir kişi eksiğiz diyerek, bütün taraftarlarımızı o büyük güne davet ediyoruz" diye konuştu.