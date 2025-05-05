Manisa FK sona bıraktı

Birinci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK, sahasında Bandırma ile 1-1 berabere kalarak ligde kalma umudunu son haftaya bıraktı. Mücadelenin 5. dakikasında Bandırma'nın kazandığı kornerde Atınç'ın kafa vuruşu çerçeveyi bulmadı. 14'te Manisa FK atağında Kaan'ın uzaktan sert şutunda kaleci Akın uçarak topu kornere çeldi. 39'da Manisa'da Osuji'nin kullandığı kornerde Minchev'in rövaşata denemesinde top auta çıktı. 45'te Cissokho'nun vuruşunda top direkte patladı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya konuk Bandırma etkili başladı. 49'da Murat Cem'in uzaktan sert şutunda top üst direkte patladı.
GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ
58'de Manisa ceza alanı içinde Bandırmalı Messaoudi yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 62'de Paixao'nun penaltı ataşında Bandırma 1-0 öne geçti. 80'de Manisa FK skora denge getirmeyi başardı. 80'de Fofana'nın kullandığı serbest atışta Bartu topu kafayla indirdi. Atınç ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi