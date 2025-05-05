Şanlıurfa düştü Gençler şampi...

BIRINCI Lig'de Yeni Malatya ve Adanaspor'un ardından dün küme düşen üçüncü takım da belli oldu. Haftaya düşme potasında giren Şanlıurfa deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 yenilerek 40 puanda kaldı ve matematiksel olarak 2. Lig'e düştü. Kocaelispor'un daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantilediği ligde Gençlerbirliği de devler arenası için dev bir adım attı. G.Birliği, Sakarya galibiyetiyle son haftaya 65 puanla ikinci sırada girdi. En yakın rakibi Karagümrük'e iki puan fark atan G.Birliği, haftaya son sıradaki Yeni Malatya ile berabere kalsa bile ikili averajla Süper Lig'e çıkışını ilan edecek.