Son 90 dakika kaderini çizecek

MANISA FK, dünkü Bandırmaspor beraberliği ile rakibi Ankaragücü'nün kazanmasıyla yeniden düşme potasına geriledi. 45 puana ulaşan Manisa FK, son haftaya aynı puanı paylaştığı Ankaragücü'nün averajla altında 17. sırada girdi. Haftaya Play-Off mücadelesi veren Ümraniye ile deplasmanda oynayacak olan, Manisa ekibi kazandığı taktirde ligde kalışını ilan edecek. Ankaragücü ile yine aynı puanda olması halinde siyah-beyazlılar ikili averajla yine lige tutunacak. 48 puanı bulunan Sakarya'nın kaybedip, Manisa ve Ankaragücü'nün kazanması halinde ise üç tamımın puanları eşit olacak. Bu durumda üçlü averajla her iki takıma da üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar yine Birinci Lig'de kalacak.