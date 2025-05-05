Vakıfbank Dörtlü Final’de 4. oldu

VOLEYBOL Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'e 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Numia Vero Volley, organizasyonu üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde etti. VakıfBank ise dördüncü ve son sırada yer aldı. Karşılaşmaya iyi başlayan İtalya ekibi ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci bölümü de 25-19 alan Numia Vero Volley, 2-0'lık skor avantajını yakaladı. Vakıfbank üçüncü seti 25-23 kazanarak umutlandı. Ancak Çizme ekibi son seti 25-18, maçı da 3-1 kazanarak Dörtlü Final üçüncü sırada bitirdi.