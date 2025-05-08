F.Bahçe’nin yeni Bombası

Şampiyonluk umutları azalan F.Bahçe, gelecek sezona yönelik çalışmalara başlarken sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün scoutlarının U-17 Afrika Kupası'nı yerinde izlediği öğrenilirken 17 yaşındaki Malili Ndjicoura Raymond Bomba'nın yakın takibe alındığı konuşuluyor. 6 maçta 3 gol ve 2 gol pası üreten Bomba, başarılı performansı ile Mali'yi finale taşıdı. Afrika'dan gelen haberlere göre yetenekli golcüyü transfer etmek için Ac Milan, Manchester City, AS Monaco, TSG Hoffenheim ve Leverkusen gibi kulüplerin de oyuncuyu listesinde bulunduğu iddia edildi. Fenerbahçe'de kaleci konusunda da hareketli bir dönem yaşanması bekleniyor. İyi bir teklif gelmesi durumunda Dominik Livakovic'le vedalaşacak olan Fenerbahçe, Aston Villa'dan Emiliano Martinez'i radarına aldı. Premier Lig ekibinin Andriy Lunin ile görüşmelere başladığı ve transferi bitirmesi durumunda Martinez ile

vedalaşacağı belirtildi.