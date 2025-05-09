Adnan Menderes Stadı yeni sezona yetişiyor

AYDIN futboluna 60 yıl boyunca hizmet eden Adnan Menderes Stadyumu, yapılan deprem analiz sonuçlarına göre can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl yıkılmıştı. Ardından yeni Adnan Menderes Stadı'nın projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca onaylandı. Modern görünümlü 6 bin kişi kapasiteli çelik yapılı tribünlerden oluşan yeni stadın projenin ihalesi de geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. İhaleyi kazanan firmaya, İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yer teslimi yapılmasıyla yüklenici firma teknik çalışmaları tamamladı. Stadyumda çalışmalar, aralıksız devam ediyor. Modern yeni Adnan Menderes Stadyumu'nun yeni sezona yetişmesi için çaba gösteriliyor.