Aliağa’da Polat Çetin’e büyük onur

TÜRKİYE'NİN en prestijli ödül töreni Marka Futbol'dan sezonu nefesleri kesen bir yarış sonrası Nesine 3. Lig 3. Grup'ta şampiyon olarak tamamlayan Aliağa Futbol'a büyük onur. Bu yıl 11.'si düzenlenecek önemli organizasyonda sarı-siyahlıların teknik direktörü Polat Çetin'de ödül alacak. 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak gecede Çetin'de ödülüne kavuşacak. Tecrübeli teknik adam, üst düzey futbol adamlarından oluşan jüri tarafından 3. Lig 3. Grup'ta yılın teknik direktörü seçildi. Açıklamada, "Göstermiş olduğu üst düzey performans ile sezonu şampiyon tamamlayan Aliağa'nın başarısında önemli bir pay sahibi olan teknik direktör sayın Çetin'i tebrik eder, 2 Haziran'da ödül vemekten gurur duyarız" dedi.