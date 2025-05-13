Gençlerbirliği Anıtkabir’i ziyaret etti

TRENDYOL 1'inci Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği; başkan, yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip ve futbolcular ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ligi 68 puanla lider Kocaelispor'un ardından ikinci sırada tamamlayarak 4 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Başkent temsilcisi takım halinde Ata'nın huzuruna çıktı. Anıtkabir meydanından yürüyerek üzerinde 'Gençlerbirliği Spor Kulübü' yazılı kırmızı- beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye koyan Başkan Osman Sungur, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik ekip saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde kazanılan kupa ile toplu olarak hatıra fotoğrafı çektiren Başkent ekibi daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.