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Haberler Spor “Osimhen ile ilgilenmiyoruz”

“Osimhen ile ilgilenmiyoruz”

Galatasaray’ın golcüsü için Juventus’tan açıklama geldi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Osimhen ile ilgilenmiyoruz

GALATASARAY'IN Napoli'den kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Victor Osimhen'in adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmaya devam ederken, futbolcuyu istediği öne sürülen İtalyan ekibi Juventus'tan açıklama geldi. İtalyan takımının sportif direktörü Cristiano Giuntoli, Nijeryalı santraforu transfer etmek istedikleri yönünde çıkan spekülasyonlara yanıt verdi.

Giuntoli, "Biz Osimhen ile ilgilenmiyoruz. Çünkü medya baskı kurmak için konuşuyor. Ama ben ilgilenmiyorum. Juventus onu istemiyor" yorumunda bulundu. Victor Osimhen bu sezon 38 maçta Galatasaray forması giydi ve 33 kez fileleri havalandırırken, 8 de asist yaptı.

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