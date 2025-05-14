Petkimspor’un gözü Şampiyonlar Ligi’nde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle normal sezonun son haftası öncesinde Play-In biletini almaya yaklaşan Aliağa Petkimspor'da Genel Menajer Levent Türknas yeni sezonda Avrupa'da tekrar Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediklerini söyledi. Türknas, "Altyapıdan A takıma her kategoride istikrarlı çizgimiz var. Altyapı yapılanmamızda tüm şampiyonalarda varız. Genç oyuncuları keşfedip Türk basketboluna kazandıran bir ekip olmayı başardık. Spor okulları yapılanmamız büyüyor. A takımda 6'ncı yılımızda da Süper Lig'de olmayı garantiledik. Şimdi hedefimiz son hafta Bursaspor'u yenerek hem Play-In'e kalmak hem de yeni sezonda art arda ikinci kez Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde yer almak" dedi.