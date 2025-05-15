  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Bornova 1877’de yapılanma başladı

Bornova 1877’de yapılanma başladı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Bornova 1877’de yapılanma başladı
NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta son haftada ligde kalma mutluluğu yaşayan Bornova 1877, önümüzdeki sezonun yapılanmasına erken başladı. İlk olarak vakit kaybetmeden teknik heyetin raporu doğrultusunda 8 futbolcusu ile yollarını resmen ayıran yeşil-beyazlılar, eksik bölgeler için harekete geçti. Ayrılıkların devam etmesinin muhtemel olduğunu ve boşalan kadroyu yeni transferlerle güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü açıklayan yönetim, 2024-2025 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda yeni transferlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA