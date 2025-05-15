Bornova 1877’de yapılanma başladı

NESİNE 3. Lig 1. Grup'ta son haftada ligde kalma mutluluğu yaşayan Bornova 1877, önümüzdeki sezonun yapılanmasına erken başladı. İlk olarak vakit kaybetmeden teknik heyetin raporu doğrultusunda 8 futbolcusu ile yollarını resmen ayıran yeşil-beyazlılar, eksik bölgeler için harekete geçti. Ayrılıkların devam etmesinin muhtemel olduğunu ve boşalan kadroyu yeni transferlerle güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü açıklayan yönetim, 2024-2025 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda yeni transferlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.