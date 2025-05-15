İngiliz devi Osimhen’i istiyor!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Finalde 2 gol atarak takımına kupayı getiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

OSIMHEN'E İNGİLİZ DEVİ TALİP OLDU

Bonservisi Napoli'de olan Osimhen'e birçok Avrupa takımı talip olmuş durumda. İngiliz BBC Sport; Sporting Lizbon, Victor Gyokeres, RB Leipzig'den Benjamin Sesko , Ipswich'ten Liam Delap, Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in Chelsea tarafından değerlendirildiğini yazdı.

Londra devi, kadrolarına yeni bir golcü yıldız takviyesi yapmak istiyor. Chelsea'nin sezon sonunda Napoli ile görüşme yapacağı aktarıldı.