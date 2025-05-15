İzmir’de taekwondo ve teknoloji buluşması

ULUSLARARASI Toplumsal Araştırmalar Kongresi (UTAK) İzmir 2025 kapsamında düzenlenen Taekwondo Çalıştayı İzmir'de gerçekleştirildi. Taekwondo camiasının deneyimli isimlerini bir araya getiren çalıştay, hem akademik hem de saha deneyimleri üzerinden Türkiye'de sporun yapısal dönüşümünü masaya yatırdı. Taekwondo'nun ve sporun farklı yönlerine dair önemli tespitlerin yapıldığı çalıştay verimli geçti. Etkinlik sonunda tüm sunum ve değerlendirmelerin derlenerek bir rapora dönüştürülmesi ve ilgili spor otoriteleriyle paylaşılması kararlaştırıldı. Hazırlanacak raporun, hem akademik hem de saha uygulamalarına katkı sağlaması bekleniyor.