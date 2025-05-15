Millilerimizin maç programı açıklandı

Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2027 Dünya Kupası'nın elemelerinde C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile karşı karşıya gelecek. Millilerin maç programı da belli oldu. Buna göre ay-yıldızlılar ilk karşılaşmasında 27 Kasım Perşembe günü evinde Bosna Hersek ile oynayacak. Ardından 30 Kasım'da ön elemelerden gelecek takım ile deplasmanda ikinci maçına çıktıktan sonra Sırbistan ile 27 Şubat 2026'da deplasmanda, 2 Mart 2026'da ise evinde karşı karşıya gelecek. Millilerimiz Bosna-Hersek'e konuk olduktan sonra gruptaki son maçında evinde ön elemelerden gelecek takım ile oynayacak.