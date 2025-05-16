Avrupa’da zirvede Süper Lig’de dipte

Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonunda kümede kalma mücadelesi veren Sipay Bodrum FK, savunmada Avrupa çapında bir başarı gösteriyor. Teknik Direktör Jose Morais'in Bodrum'da ilk maçına çıktığı 10 Şubat'tan bu yana Avrupa'nın en büyük 10 liginde en çok gol yemeden maç tamamlayan takım yeşil-beyazlılar oldu. 9 maçı gol yemeden tamamlayan Muğla ekibini, 8 maçta gole geçit vermeyen İtalyan devi Roma takip ediyor. Morais yönetiminde başarılı bir defans hattı kuran Ege ekibi aynı başarıyı hücumda gösteremedi.

SKOR BULAMIYOR

Bodrum, formsuz forvetlerinin kaçırdığı gollerin sıkıntısını yaşıyor. Son oynanan Sivasspor maçının 89. dakikasında Jonathan Okita'nın altı pastan kaçırdığı mutlak gol pozisyonu hafızalardaki yerini koruyor. Yeşil-beyazlılar pazar günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçından 3 puan alarak umutlarını sdn 2 maça taşımak istiyor.

TAYLAN YOLCU

Sezon başında G.Saray'dan Bodrum'ya kiralanan Taylan Antalyalı, sezon sonunda Ege ekibinden ayrılacak. Muğla temsilcisi, 29 yaşındaki orta saha ile yola devam etmeme kararı aldı. Oyuncuyu yeniden kiralamayı ya da bonservisini almayı düşünmeyen yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de kalma ya da alt lige düşme durumuna göre orta sahayı şekillendirecek.