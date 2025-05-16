Heyal’den bir garip açıklama

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'tan küme düşen Altay'da 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek kongre öncesi iş insanı Vahdettin Heyal başkan adaylığını açıkladı. Altay'a daha önce geçen yıl kasım ayında şirketleşme sürecinde talip olan ancak anlaşma sağlanamayan, kulübe üye olmadığı gerekçesiyle de tüzük gereği başkanlığı önünde engel bulunduğu belirtilen Heyal, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Adaylığını duyuran ve yönetim listesini açıklayan Heyal, 15 üye isminin yerinde kendi adının yazdığı ilginç bir paylaşımda bulundu. Heyal, "Bu devrim hareketinde ben Vahdettin Heyal ve benimle yola çıkan ama baskı görmelerinden çekindiğimiz için isimlerini açıklamadığımız 5 arkadaşımız göreve hazırız. Büyük değişimi ve devrimi yapmak üzere 15 Vahdettin Heyal göreve hazır. Toplantılarda ve özel görüşmelerde bu değişimi isteyen bir çok genel kurul üyesi 15 Vahdettin Heyal'ı desteklediklerini söyledi. Camiaya açık çağrımdır. Eğer bu devrim hareketinde olmak istiyorsanız 9 koca yürekli değişim ve devrimciye ihtiyacım var. Listem herkese açık" dedi.