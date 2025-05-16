KSK’nin Avrupa ihtimali belirsiz

BASKETBOL Süper Ligi'nde ligde kalmayı geçen hafta matematiksel olarak garantiledikten sonra evindeki erteleme maçında Anadolu Efes'e 95-77 mağlup olan Karşıyaka'nın yeni sezonda Avrupa'da yer alıp almayacağı belirsiz. Play- In şansını mucizelere bırakan Kaf-Kaf sıralamaya göre Avrupa'da yıllardır yer aldığı Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Yeşil-kırmızılıların halen FIBA'dan davetle Europe Cup'a katılma ihtimali bulunsa da sponsor ve bütçe belirsizliği yeni sezon öncesi kulübü potada zorluyor. Karşıyaka'nın basketbolda Avrupa'daki geleceği son hafta sıralaması, diğer takımların Avrupa ile ilgili kararı, FIBA'nın tavrı ve bütçesine göre belli olacak.