Osimhen bebeği ördü, hediye etmek istiyor

KAYSERİ'NİN Kapadokya'ya açılan kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü "Osimhen bebeği", Galatasaray'ın hayranı olduğu yıldız golcüsüne hediye etmek istiyor. Soğanlı bebeğiyle ünlü ilçeye bağlı kırsal Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan ve fanatik Galatasaray taraftarı olan 56 yaşındaki 4 çocuk annesi Demir, hayranı olduğu Victor Osimhen'e sevgisini göstermek için oyuncuyu simgeleyen bebek örmeye başladı. Neslihan Demir, Galatasaray maçlarını kaçırmadan izlediğini ve bu sene de şampiyon olacaklarına gönülden inandığını söyledi.

Çiftçilik ve hayvancılık işlerinden arta kalan zamanlarında bebek ördüğünü belirten Demir, "7 torunum var. Boş zamanlarımda torunlarıma bebek örüyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Ailecek Galatasaraylıyız. Son olarak da Osimhen için bir bebek ördüm. Osimhen'i çok seviyorum. Bu bebeği Osimhen'e şampiyonluk hediyesi olarak vermek istiyorum. Osimhen bir senedir bizde, kalmasını istiyorum. Onu almak için yönetim para toplarsa ben de destek çıkarım" dedi.