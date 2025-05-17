Fethiyespor kongreye gidiyor

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonu topladığı 43 puanla 9'uncu sırada bitiren Fethiyespor'da kongre kararı alındı. Muğla ekibinin seçimli olağan genel kurul toplantısını 31 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 14 Haziran'da Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Salonu'nda yapması kararlaştırıldı. Seçimli olağan genel kurulda son iki dönemden bu yana başkanlık görevini yürüten ve son 40 yıl boyunca Fethiyespor kaptanlığı dahil kulübün her noktasında görev yapan Esat Bakırcı'nın yeniden başkan adayı olması bekleniyor. Tüzüğe göre yönetim kuruluna aday olacak kişilerin listelerini genel kurulun ilk toplantı tarihinden iki gün önce yani 29 Mayıs saat 18.00'e kadar dernek yönetim kuruluna adaylıklarını ve listelerini teslim etmeleri gerektiği kaydedildi.