Kaf-Kaf kötü bitirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Karşıyaka deplasmanda Tofaş'a 90-76 mağlup oldu. Uzun süre kümede kalma yarışı veren ve geçen hafta ligde tutunmayı garantileyen yeşil-kırmızılılar, sezonu 11 galibiyetle tamamladı. Tofaş maça 12-4 ile başladıktan sonra Karşıyaka, Muhsin Yaşar'la dengeyi değiştirdi. İlk periyot 23-20 Karşıyaka'nın üstünlüğü ile sona erdi.

SON 5 DAKİKADA KAYBETTİ

İkinci periyotta KSK'de Mehmet Efe Demirel, üst üste sayılarla takımını oyunda tuttu. Ev sahibi ekipte, Marquise Reed, son saniye basketiyle soyunma odasına 46-45 önde gitti. Üçüncü periyot boyunca çekişme sürdü, galibiyet sürekli el değiştirdi, son periyoda Bursa temsilcisi 57-56 önde başladı. Son 6 dakikaya 68-68 beraberlikle başlandı, Tofaş savunma kaynaklı sayılarla 2 dakika kala farkı 10 sayıya (81-71) çıkardı. Kaf-Kaf uzun süre başabaş oynadığı maçı 90-76 kaybetti. Yeşil-kırmızılılarda, Muhsin Yaşar 14 sayı, 8 ribaund, 2 asist, Edon Maxhuni 12 sayı, 2 ribaund, 5 asist, Mehmet Efe Demirel 18 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve Austin Hollins 10 sayı ve 2 ribaund ile öne çıkan isimler oldu.