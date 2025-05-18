Manisa kupasına kavuştu

Manisa Süper Amatör Lig'de sezonu namağlup tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Manisaspor, şampiyonluk kupasına kavuştu. Siyah-beyazlı ekip için Tarık Almış Tesisleri'nde düzenlenen törende büyük coşku yaşandı. Törende Manisaspor'un şampiyonluk kupası, Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Erol Timur tarafından takım kaptanına takdim edildi. Törene Manisaspor Kulüp Başkanı Gencay Esendağ, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Erkan Aslan, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli katıldı. Kupa töreninin ardından siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk kupasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Manisaspor, ligi namağlup tamamlamanın ve yeniden Bölgesel Amatör Lig'e yükselmenin gururunu yaşarken, kutlamalar şehir merkezinde de devam edecek. Manisa'yı 2005-2008 ve 2009-2012 yılları arasında Süper Lig'de temsil eden, ağır borç yükü ve transfer yasağıyla 2021 yılında amatöre geriledikten sonra bir daha çıkamayan Manisaspor bu sezon yaptığı atakta tekrar profesyonel ligin eşiğine geldi.