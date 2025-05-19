Karşıyaka’dan buruk final

BASKETBOL Süper Ligi'nde tarihinin en sıkıntılı dönemlerini yaşadığı sezonda geçen hafta kümede kalmayı başarıp derin bir nefes alan Karşıyaka, son hafta Tofaş'a deplasmanda 90-76 yenilerek sezonu 11 galibiyetle bitirdi. 51 yıldır aralıksız yer aldığı lige tutunmayı başaran yeşil-kırmızılı ekibin yeni sezonda nasıl bir planlamayla yola çıkacağı veya 15 senedir mücadele ettiği Avrupa kupalarında yer alıp almayacağı belirsiz. Basketbol Şube Sorumlusu Aygün Cicibaş, "Bir karar verilmesi gerekiyor. Popülist bir takım şeklinde mi devam edilecek, yoksa kulübün çıkarları ve bütçe disiplini mi ön planda tutulacak. Popülizmin değil, sürdürülebilir başarının peşinde koşulmalıdır. Bu sezon, Karşıyaka ruhunun, yeniden ayağa kalktığı sezondur" diye konuştu.