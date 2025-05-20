Ayvalıkgücü finalde

Nesine 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda 1-0 kaybettiği Play-Off grup finalinin rövanşında normal süresi 2-1 biten ve uzatmaya giden maçta Küçükçekmece Sinopspor'u 3-1 mağlup ederek eledi. Kırmızı-beyazlılar 8. dakikada Oğuz Aksoy'un kaydettiği golle öne geçti: 1-0. Balıkesir temsilcisi, 43. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. 45+3. dakikada konuk ekip Rıdvan Özdemir'in kaydettiği golle farkı bire indirdi. Kritik mücadelede ilk yarı Ayvalıkgücü Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında kırmızı-beyazlılar yakaladığı fırsatları gole çeviremezken, müsabakada normal süre 2-1'lik skorla bitti ve uzatma bölümüne geçildi. Uzatmalarda Balıkesir temsilcisinin genç golcüsü Ali Habeşoğlu sahneye çıktı. 111. dakikada takımının 3. golünü atan Ali, 120+5'te bir gol daha kaydederek skoru 4-1 yaptı. Bu skorla Ayvalıkgücü tur atlayan taraf oldu. Kırmızı-beyazlılar, 2. Lig'e yükselme maçında Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşacak.