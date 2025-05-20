  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Emre Belözoğlu öğrencilerle futbol oynadı

Emre Belözoğlu öğrencilerle futbol oynadı

Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve teknik ekibi, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle futbol oynadı.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu öğrencilerle futbol oynadı
Kampüsü ziyaret eden Belözoğlu ve ekibi, öğrencilere sürpriz yaptı.

Başka bir üniversitenin takımıyla futbol maçı yapacaklarını sanarak sahaya çıkan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Belözoğlu ve ekibini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Öğrencilerle sohbet eden Belözoğlu, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı ve Antalyaspor tesislerine davet etti.

Emre Belözoğlu öğrencilerle futbol oynadı

Belözoğlu ile tanışan ve maç yapan öğrenciler, renkli görüntülerin oluştuğu anları cep telefonuyla kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Belözoğlu, gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu aktardı.

Belözoğlu, "Gerçekten enerjileriyle bize motivasyon verdiler. Ortam çok güzeldi. Keyifli ve güzel bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA