Uşakspor’da Ergün Penbe dün imzaladı

NESINE 3'üncü Lig ekibi Uşakspor, teknik direktörlük görevi için Ergün Penbe ile anlaşmaya vardı. Deneyimli çalıştırıcı kırmızı-siyahlı Ege temsilcisine resmi imzayı attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sayın Ergün Penbe ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Ergün Penbe ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz. Ergün Penbe'ye, 'Uşaksporumuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun... Yolun sonu şampiyonluk olsun" ifadeleri kullanıldı. Penbe daha önce Kartalspor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor, İnegölspor, Tarsus İY, Çorum FK ve Yeni Mersin İY takımlarını çalıştırmıştı.