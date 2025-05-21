Manisa’nın gençleri devleri geride bıraktı

GELİŞİM Ligleri Elit A Ligi'nde 2024-2025 sezonunu etkileyici bir performansla tamamlayan Manisa Futbol Kulübü U17 Takımı, sezon sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. 68 puanla ligi 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlı gençler, Bursaspor, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından birçok Süper Lig ekibini geride bırakarak alkışı hak etti. Sezonun tamamlanmasının ardından düzenlenen toplantıya katılan Manisa FK Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Malay, U17 Takımı'na sezon boyunca gösterdikleri özveri ve başarı için teşekkür etti. Malay, "U17 Takımımızın, Gelişim Ligleri Elit A Ligi'nde sergilediği başarılı performans hepimizi gururlandırdı. Tüm futbolcularımıza ve teknik ekibimize yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor, bu başarının önümüzdeki sezonda da artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.