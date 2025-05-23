Aliağa hareketli

NESİNE 3. Lig 3. Grup'ta namağlup şampiyon olarak adını 2. Lig'e yazdıran Aliağa FK'da yeni sezonun kadro planlaması başladı. Sarı-siyahlılar, Aksarayspor'un deneyimli forveti İbrahim Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Bu sezon 2. Lig'de mücadele eden İç Anadolu ekibinde 34 maçta 15 gol atan 31 yaşındaki forvet daha önce 24 Erzincan, İstanbulspor, Eyüpspor, Darıca Gençlerbirliği, Şanlıurfa, Altınordu ve Başakşehir formaları giymişti. Aliağa yıldız transferi ile iddiasını gösterirken, 2 deneyimli isimle ise yolları ayırdı. İzmir ekibi, takım kaptanı Fuat Gölbaşı ve yıldız golcü Berke Bıyık'la vedalaştı. Yapılan açıklamada, "Şampiyon takımımızın kaptanı, namağlup tamamlanan 2 sezon boyunca verdiğin emekler için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ve "Sahanın fırtınası Berke Bıyık'a gösterdiği özveri için teşekkür ederiz" cümlelerine yer verildi. Berke bu sezon Aliağa'da çıktığı 20 maçta 8 gol atmıştı. Aliağa'da daha önce 7 futbolcuyla yollar ayrılmıştı.