Yaş kontenjanı protesto edildi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda 3'üncü Lig'deki futbolcu uygunluğu konusunda değişikliğe gitmişti. Yeni kararla birlikte 3'üncü Lig ekiplerinin gelecek sezondan itibaren 31.12.2000 ve daha öncesinde doğmuş en fazla 5 futbolcu tescil edebileceği açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde oynanan 3. Lig Play-Off maçlarında oyuncular, maç başında 1 dakika hareketsiz kalarak kararı protesto etmişti. Altınordu-Batman Petrolspor maçında da futbolcular bu kararı protesto etmek için mücadelenin ilk dakikasında hareketsiz kaldı. Ardından 2. dakikada oyun devam etti.