Aliağa FK’dan 1. Lig’e transfer

3. Lig'de namağlup şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Aliağa Futbol'un sağ beki Ahmet Uzun'un 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü ile anlaştığı öğrenildi. 23 yaşındaki savunmacının, kısa süre içinde Ankara ekibiyle el sıkışması bekleniyor. Bu sezon 25 maçta forma giyen 2002 doğumlu futbolcu, geçen sezon da 20 resmi karşılaşmada şans bulmuştu. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek genç futbolcu, bonservissiz olarak Başkent temsilcisine imza atacak. Yeni sezon öncesi kadroda önemli değişimlere giden İzmir ekibi takım kaptanı Fuat Gölbaşı ve yıldız golcü Berke Bıyık'la da yolları ayırdığını açıklamıştı.