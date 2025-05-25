Altınordu, Batman’da tur arıyor

Altınordu FK Teknik Direktörü Namet Ateş, yarın Play-off turu yarı final rövanş maçı öncesinde Altınordu TV'ye konuştu. Genç teknik adam, "Biz göreve geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Maç maç bakıyoruz. Batman Petrolspor ile oynadığımız ilk maçta avantaj elde etmek istiyorduk. Kastamonu maçında bunu başarmıştık. Batman Petrolspor önünde ilk yarıda istediklerimizi ortaya koyduk. Golü de bulabilirdik. Eksik oyuncularımıza rağmen şans bize gelmişti fakat değerlendiremedik. Tam maç bitecek diye beklerken uzatmalarda golü yedik. Şu anda bu maçın rövanşı için Batman'da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rakibin zaten iç saha performansını biliyoruz. Sahasında maç kaybetmeyen ve sadece bir kez berabere kalmış bir takımla oynayacağız. Aslında biz böyle takımlara karşı oynamayı seviyoruz. Tempo yüksek olacaktır, seyircinin önünde iyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Eğer yarın akşam istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek skor avantajı yakalayabilirsek turu atlayıp final oynamak istiyoruz. Zaten ilk maçtan beri tüm futbolcularımla beraber bunu gösteriyoruz. İlk maçı kazandıklarından dolayı avantaj onlarda gözüküyor olabilir ama biz burada son dakikaya kadar mücadele edip turu atlamak istiyoruz" diye konuştu.

"TÜM KULÜPLERLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

Altınordu Futbol Kulübü olarak tüm kulüplerle aramızın iyi olduğuna vurgu yapan Namet Ateş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bu sezon ve bundan önce İzmir'e gelen tüm takımları hakkıyla ağırlıyoruz, onlarla iyi dostluklar kuruyoruz. Aynı şekilde gittiğimiz deplasmanlarda da bunu görüyoruz. Play-off serisinde Adana ve Kastamonu'da turu geçmemize rağmen çok iyi ağırlandık ve uğurlandık. Şimdi Batman'dayız yine burada çok iyi ağırlanıyoruz. Play-off serisinde herkes tur atlamak istiyor. Etik değerleri ön planda tutup, sporun birleştirici gücünü rekabeti yok etmeden bunu başarabiliyorsun tarih seni o zaman yazıyor. Bu kadar ilginin olduğu statların dolu olduğu yerde seyirciye ve futbola karşı sorumluluğumuz var. O yüzden bu kadar ilginin olduğu futbola hakkını vermek adına iyi mücadele ortaya koymak zorundayız"

FUTBOLCULARDAN İDDİALI AÇIKLAMALAR

Öte yandan Altınordu'nun kaptanı Eren Tokat ve başarılı kalecisi Serhat Öztaşdelen de Batman Petrolspor maçını kazanmak istediklerini ifade etti. Takım kaptanı Eren Tokat, "Batman Petrolspor önünde ilk maçta son dakikada şanssız bir gol yedik. Onlar maçı kazandı ama biz turu geçmek istiyoruz. Rakibimiz son dakika golü ile moral buldu, bizler de Play-off serisinde Adana 01 FK ve Kastamonuspor'u eleyerek zaten moral bulduk. Kastamonu deplasmanında oynadığımız gibi aynı şekilde oynayarak Batman'a karşı mücadele edeceğiz. Rakibimiz bu sezon evinde hiç mağlup olmadı, her serinin bir sonu olmak zorunda. İnşallah biz bu seriye son vereceğiz. İnsanlar ve kamuoyu bize inanmayabilir ama biz kendimize inanıyor ve güveniyoruz. Rakiplerimiz tecrübeli bizler ise genciz ve dinamizmiz var. Başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu sezon Altınordu kalesinde devleşen ve play-off'lara yaptığı kurtarışlarla damga vuran kaleci Serhat Öztaşdelen de "Biz zamanında çok fazla geri dönüşlere imza atan bir takımımız. Batman ile oynadığımız ilk maçta son dakikada hatta son pozisyonda golü yedik. 1-0'lık skorun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyoruz. Genç ve inançlı bir takımımız. Bir golün modumuzu düşürecek hali yok. O kadar korkak insanlar değiliz. Mücadelemizi yaparak bu armayı ait olduğu yere çıkaracağız" dedi.